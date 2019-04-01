01 Nisan 2019, 22:47
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Batman'da 3 Yaşındaki Fatih Akıntıya Kapıldı

- Batman'da 3 yaşındaki Fatih akıntıya kapıldıBATMAN - Batman'ın Kozluk İlçesine bağlı Bekirhan Beldesi'nde bulunan dereye düşen üç yaşındaki Fatih Akdoğan isimli çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

- Batman'da 3 yaşındaki Fatih akıntıya kapıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk İlçesine bağlı Bekirhan Beldesi'nde bulunan dereye düşen üç yaşındaki Fatih Akdoğan isimli çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Edinilen bilgilere göre olay Batman'ın Bekirhan Beldesi'nin Ulaşlı Köyü'ne bağlı Yeni Mezra mezrasında Fatih Akdoğan isimli 3 yaşındaki çocuk Bekirhan'da bulunan dereye düşerek kaybol oldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Devecik Köyü'ne kadar devam etti. Son günlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle su debisinin yüksek olduğu ve kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı da belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırılırken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi. Bekirhan, Batman, Fatih, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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