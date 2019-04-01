- Batman
'da 3 yaşındaki Fatih
akıntıya kapıldı
BATMAN - Batman'ın Kozluk
İlçesine bağlı Bekirhan
Beldesi'nde bulunan dereye düşen üç yaşındaki Fatih Akdoğan isimli çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen AFAD
ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Edinilen bilgilere göre olay Batman'ın Bekirhan Beldesi'nin Ulaşlı
Köyü'ne bağlı Yeni Mezra mezrasında Fatih Akdoğan isimli 3 yaşındaki çocuk Bekirhan'da bulunan dereye düşerek kaybol oldu. Çocuğun ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve Jandarma
ekipleri köylülerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Devecik
Köyü'ne kadar devam etti. Son günlerde yağan aşırı yağışlar nedeniyle su debisinin yüksek olduğu ve kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığı da belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları havanın kararması nedeniyle sonlandırılırken, çalışmaların sabah erken saatlerde yeniden başlayacağı öğrenildi.
Bekirhan, Batman, Fatih, 3. Sayfa
Kaynak: İHA