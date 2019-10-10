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Batman'da 300 ton mısır sapı balyası kül oldu

Batman'da 300 ton mısır sapı balyası kül olduBATMAN - Batman merkeze bağlı Kocalar köyün arazisinde çıkan yangında 300 ton mısır sapı balyası kül oldu.

10.10.2019 15:24
Batman'da 300 ton mısır sapı balyası kül oldu
BATMAN - Batman merkeze bağlı Kocalar köyün arazisinde çıkan yangında 300 ton mısır sapı balyası kül oldu.
Edilen bilgiye göre, Kocalar köyündeki İbrahim Temel'e ait tarlada, Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Biyokütle Enerji Santrali'ne gönderilmek üzere toplanan 300 ton mısır sapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Dumanları gören köylülerin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 300 ton mısır sapı balyası kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da 300 ton mısır sapı balyası kül oldu

İtfaiye, Batman, Derik, Yerel

Kaynak: İHA

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