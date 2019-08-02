Batman'da 38 derece sıcakta özel yetenek sınavı

BATMAN Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesindeki 195 kişilik kadroya başvuran 3 bin 994 aday, 38 dereceye ulaşan sıcakta düzenlenen özel yetenek sınavında başarılı olabilmek için mücadele etti.

Batman Üniversitesi BESYO'ya bu yıl 20'si milli, 15'i engelli olmak 195 kişilik kadroya 3 bin 994 aday başvurdu. BESYO parkurunda 7 Ağustos'a kadar sürecek sınava katılanlar, 38 derece sıcak havada zor anlar yaşadı. Bahçe ve salondaki zorlu parkurlarda mücadele eden adaylar, kazanmak için ter döktü.

Günde 600 adayın katıldığı parkur sınavını, şeffaf ve canlı yayınla herkese açık yaptıklarını belirten BESYO Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Dursun, "Üniversitemizin BESYO bölümü, bölgedeki üniversiteler arasında en çok tercih edilen adreslerden biri. Bunun nedeni de geçen yıl yapılan sınavın şeffaf ve adil olmasıydı. Ayrıca sosyal medyada canlı olarak sınavın yayınlanması ve sınav derecelerinin de aynı gün sınav bitiminde web sitesinde yayınlanması bunda etkili oldu. Sınavlara 954 kadın ve 3 bin 40 erkek başvurdu. Beden eğitimi, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerine 20'si milli, 15'i engelli olmak üzere 195 öğrenci alınacak" dedi.

Adaylar ise sıcak havada parkurda zorlandıklarını ancak kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi.



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