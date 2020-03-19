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Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

19.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:04
Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Batman 'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada kentten alınan uyuşturucunun ilçelere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda takip edilen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada, araç içerisinde 4 kilo 750 gram ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Batman, Güncel

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