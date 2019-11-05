Haberler » 3. Sayfa » Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

05.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:15Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bekirhan beldesinde bir evde yapılan aramada 260 gram, bir araçta ise çanta içinde nane ve biber arasına gizlenmiş 4 kilo 740 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili A.Y. ve D.B. gözaltına alındı.

Firari E.B.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:46 Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
19:33 13. katta onu gören telefona sarıldı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm... Kontrol amaçlı girdiği dev mikserin çalıştırılması ile hayatını...
19:24 Samsun'da 14 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı
19:22 Freni boşalan tır taklalar atarak durabildi: 1 ölü
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
5.11.2019 19:53:51