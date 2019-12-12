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Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan yolcuların üzerinde yapılan aramada, pantolonlarının özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi.

12.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan yolcuların üzerinde yapılan aramada, pantolonlarının özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bol miktarda jelatin, kağıt parçaları ve eroin içmek için kullanılan pipe malzemesi görülmesi üzerine, şahısların yapılan detaylı aramalarında pantolonun özel bir yerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Hasankeyf, Batman, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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