Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu

Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldı.Belediyeden yapılan açıklamada, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği belirtilerek, "Virüs bulaşıcılığını önlemeye katkıda bulunmak ve 60 yaş üstü insanlarımızı korumak, zorunlu olmayan dolaşımlarını önlemek için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 'Ücretsiz Kart Uygulaması' gececi süreliğine durdurma kararı alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA