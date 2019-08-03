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Batman'da 60 yetime bayramlık

Avrupa Yetim Eli Derneği arasında Suriyelilerin de olduğu 60 yetime giyim yardımı yaptı.

03.08.2019 13:46 Batman'da 60 yetime bayramlık
Avrupa Yetim Eli Derneği arasında Suriyelilerin de olduğu 60 yetime giyim yardımı yaptı.
Avrupa Yetim Eli Derneği Türkiye Koordinatörü Mehmet Nurullah Günaydın, Kurban bayramı öncesi "Yetim Giydirme Projesi" kapsamında yetimlere kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.
Projeyi Türkiye'nin birçok ilinde hayata geçirdiklerini kaydeden Günaydın, şöyle konuştu:
"Projeyi sadece Türkiye'de değil Asya, Afrika ve Balkanlar'da da uyguluyoruz. Dernek olarak hayırseverlerle muhtaçlar arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. Batman'da bugün 60 yetime bayramlık temin ettik. Bize her konuda destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklar bayrama mutlu bir şekilde girer."

Türkiye, Batman, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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