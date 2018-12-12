Batman'da 65 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman
'da terör örgütü PKK
'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 65 kilogram esrar ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, İluh Mahallesi'ndeki biri metruk bina olmak üzere 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, toplam 65 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
PKK,Batman
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:02