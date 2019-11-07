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Batman'da 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman'da yol kontrolleri sırasında araçlarda yapılan aramalarda toplam 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

07.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:26 Batman'da 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Batman'da yol kontrolleri sırasında araçlarda yapılan aramalarda toplam 7 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda bir otobüste yapılan aramada 4 paket halinde 3 kilo 700 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. Aynı gün içerisinde Batman'a giriş yapan bir tırda yapılan aramada ise 4 kilo 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Her iki olayda da 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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