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Batman'da 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Batman'da mart ayında 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı.

08.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:48
Batman'da 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Batman 'da mart ayında 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı.

Valilikten yapılan açıklamada, mart ayı itibarıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemine 303 kurum ve kuruluş dahil olduğu, mart ayı için beyan edilen atık miktarın ise 8 bin 560 kilogram olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplanan bu atığın lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildiği bildirilerek, "Proje ile toplanan 8 bin 560 kilogram atık ile, 100 ağacın kesilmesi önlendi. 32271 Kwh enerji tasarrufu sağlandı. 1192 kg daha az sera gazı salındı. 165 metreküp su tasarrufu sağlandı." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Batman, Güncel
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