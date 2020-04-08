Batman'da 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Batman'da mart ayında 8 bin 560 kilogram geri dönüşüm atığı toplandı.
08.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:48
Valilikten yapılan açıklamada, mart ayı itibarıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemine 303 kurum ve kuruluş dahil olduğu, mart ayı için beyan edilen atık miktarın ise 8 bin 560 kilogram olduğu belirtildi.
Açıklamada, toplanan bu atığın lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edildiği bildirilerek, "Proje ile toplanan 8 bin 560 kilogram atık ile, 100 ağacın kesilmesi önlendi. 32271 Kwh enerji tasarrufu sağlandı. 1192 kg daha az sera gazı salındı. 165 metreküp su tasarrufu sağlandı." denildi.
Kaynak: AA
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