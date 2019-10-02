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Batman'da 9. kattan düşen 94 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Batman'da 94 yaşındaki bir kişi, 11 katlı binanın 9. katındaki balkondan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı.

02.10.2019 11:41Batman'da 9. kattan düşen 94 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
Batman'da 94 yaşındaki bir kişi, 11 katlı binanın 9. katındaki balkondan dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın 9.katından dengesini kaybeden 94 yaşındaki Şehmus Görnü, metrelerce yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Görnü'nün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Görnü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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