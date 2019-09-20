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Batman'da 99 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun içerisinde 99 düzensiz göçmen yakalandı.

20.09.2019 12:14Batman'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun içerisinde 99 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri organize eden bir şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kozluk ilçesi Tuzlagözü yol arama noktasında bir kamyonda yapılan aramada, 57 Afganistan, 24 Bangladeş, 18 Pakistan uyruklu toplam 99 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, yabancı uyruklu şahıslar Batman İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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