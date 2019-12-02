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Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı

Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

02.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:42Batman'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı
'da AK Parti Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl başkanlığındaki toplantıda konuşan AK Parti Batman Ziver Özdemir, Batman'da yapımı planlanan 500 yataklı hastane projesinde sona gelindiğini ifade ederek, "Artık yatırım kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Gereken neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.
İl Başkanı Akif Gür ise şöyle konuştu:
"2023'e kadar seçim yok. Ancak seçim yok diye rahatlığa ve tembelliğe kapılacak değiliz. Sizler de şahitsiniz ki 365 gün esas alınarak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Biz bir ekip ruhu oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımıza inanıyoruz."

Ziver Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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