Haberler » Güncel » Batman'da AK Parti'den istişare toplantısı - Haber

Batman'da AK Parti'den istişare toplantısı

AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı yapıldı.

10.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44Batman'da AK Parti'den istişare toplantısı
AK Parti İl Başkanlığı tarafından istişare toplantısı yapıldı.
Partide kurulduğu günden bu yana yer alan partililerin de katıldığı toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı İl Başkanı Akif , istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
"Toplantıya geçmişte partimize aktif olarak hizmet eden bugün ise gönülden bağlı olarak hizmetini sürdüren değerlerimizi davet ettik. Onların fikirlerinden, görüşlerinden ve engin tecrübelerinden yararlanmak istedik. Sağ olsunlar hiçbiri bizi kırmadı ve davetimize icabet ederek bu işin bir gönül işi olduğunu bir kez daha ifade etmiş oldu." diyen Gür, katılan tüm partililere teşekkür etti.
Partililer de Gür'e hassasiyeti ve duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti, Batman, Gür, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 16:50:07