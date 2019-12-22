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Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Batman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

22.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12 Batman'da akü çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 13 akü hırsızlığı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu akü hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 19 akü sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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