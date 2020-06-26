Batman'da alışveriş merkezinde yangın (3)

Batman'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 26.06.2020 08:37
Batman'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Batman itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangının büyümesi üzerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA'ların yanı sıra TÜPRAŞ, Karayolları, Kozluk Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmada yer aldı.
Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yürütülüyor.
Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.
Vali Şahin, gece 04.00 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, şöyle konuştu:
"Yapılan ilk incelemelerde, yangının manav reyonunun bulunduğu klimada bir elektrik kontağından dolayı çıktığını söylüyorlar. Gerçekten büyük bir yangın oldu. Çünkü mağazanın giyim ve oyuncak bölümünde bulunan plastikler tutuştu, zehirli gazlar ve dumanlar da çıktı. Bundan dolayı yangın büyüdü. Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, TÜPRAŞ, Hava Üssü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, komşu ilçelerin belediyelerinin itfaiyeleri ile yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında. Herhangi bir ölü veya yaralımız yok. En büyük memnuniyetimiz bu." Batman’da alışveriş merkezinde yangın (3)

Kaynak: AA

Etiketler: Batman Belediyesi, İtfaiye, Batman, Güncel, Haber

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