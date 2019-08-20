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Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı

BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.

20.08.2019 12:59 Batman'da apartmanın güneş panelleri çalındı
BATMAN'da bir apartmanın çatısında bulunan güneş enerjisinin panelleri çalındı.
Olay, kent merkezindeki Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatısında bulanan 6 adet güneş enerjisi panelinin 3'ünün çalınması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Apartman sakini Yılmaz Ekin, hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyerek, "Hırsızların kilidi kırarak girdikleri çatıda bulunan güneş panellerinin bir bölümünü götürdüklerini sonradan fark ettik. Her birinin adedini 2 bin 500 TL'ye satın almıştık. Hırsızların yakalanması için emniyete başvurduk" dedi.



Ziya Gökalp Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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