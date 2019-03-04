Batman'da Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Batman'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce, araması bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ., 5 farklı suçtan aranması bulunan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.T. ve yine 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., yakalandı.
Şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN
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Kaynak: İHA