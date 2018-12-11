Batman'da Aranan 2 Kişi Park Halindeki Araçta Yakalandı

Batman
'da aranan 2 kişi park halindeki otomobilde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan 3 kişi için Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Kontrolde araçtaki İ.İ'nin 6 farklı suçtan arandığı ve hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, D.G'nin de 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
İ.İ. ve D.G. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada 3,47 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram eroin ve 7,23 gram esrar ele geçirildi.
Batman
11 Aralık 2018 Salı 17:54