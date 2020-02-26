Haberler » Güncel » Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Batman'da 8 suçtan aranan cezaevi firarisi yakaladı.

26.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:06Batman'da aranan cezaevi firarisi yakalandı
'da 8 suçtan aranan cezaevi firarisi yakaladı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın almak, taşıma veya bulundurma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından Ş.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda Ş.A. yakalandı.
Firari zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Başsavcı, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 21:27:21