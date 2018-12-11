Batman'da Aranan Şahıslar Silah ve Uyuşturucuyla Yakalandı

11 Aralık 2018 Salı 15:13



11 Aralık 2018 Salı 15:13

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, araması bulunan iki şahıs ise gözaltına alındı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelenerek yanına gittiği park halindeki bir araçta bulunan 3 şahsın yapılan G.B.T. kontrollerinde İ.İ. isimli şahsın 6 farklı suçtan arandığı ve 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, D.G. isimli şahsın ise 4 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edilmiş olup, aracın görünür yerlerinde de, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 7,65 çapında fişek, 7,23 gram esrar maddesi, 0,91 gram eroin maddesi, 1,47 gram taş eroin, 3,47 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN