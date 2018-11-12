Batman'da Asayiş Olayları Aydınlatıldı

Batman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte meydana gelen bazı asayiş olaylarını aydınlattı.
3 farklı asayiş olayını aydınlatan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri 11 Kasım 2018 günü durumundan şüphelenerek durdurulan B.İ. isimli şahsın yapılan incelemesinde 23 Ekim 2018 günü gerçekleşen cep telefonu hırsızlığı olayından arandığının tespit edilmesi üzerini yakalanarak gözaltına alınan şahıs polis merkezine teslim edilmiştir. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir mahallede durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yapılan kaba üst aramasında 4,5 gram esrar maddesi ele geçirmiştir. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında 7 ayrı suçtan aranan ve 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşı küçük olduğu anlaşılan şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecektir. 8 Kasım 2018 günü ilimizde meydana gelen kasten adam öldürmeye teşebbüs olayından aranan İ.Y. ve Ş.E. isimli şüpheli şahıslar Cinayet Büro Amirliğimizce yapılan titiz çalışmalar neticesinde yakalanmış adli makamlara sevk edilmiştir. Şahıslardan İ.Y. tutuklanmış olup, diğer şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. - BATMAN
Emniyet Müdürlüğü,Batman
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:51