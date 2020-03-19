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Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı

Batman'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.

19.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:00
Batman'da asılsız koronavirüs paylaşımları ile ilgili işlem başlatıldı
Batman 'da, sosyal medyada asılsız koronavirüs (Kovid-19) paylaşımlar yaparak, vatandaşı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan ilgili işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gerçeğe aykırı halkı korku ve paniğe sevk edecek haberler yapan medya kuruluşları ve sosyal medya paylaşımları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Batman, Güncel

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