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Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı

Batman'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

11.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:05Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.
Edinilen bilgilere göre kaza, yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.
(İHA)

Hasankeyf, Gercüş, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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