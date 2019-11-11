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Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralıBATMAN - Batman'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.

11.11.2019 00:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:40
'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı
BATMAN - Batman'da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaraladı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman'ın yol üstü karakolu mevkiinde kaza meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş ilçe Jandarma komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan iki kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk ve Özel hastanelere sevk edildi.
Batman'da askeri araç devrildi 3'ü ağır 7 yaralı

Hasankeyf, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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