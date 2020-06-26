Batman'da AVM'de korkutan yangın

Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜBatman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

26.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:36
Batman'da AVM'de korkutan yangın (2)
5.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Batman'da saat 04.00 sıralarında iki katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
VALİ ŞAHİN: AVM YENİDEN YAPILACAK
Yangının soğutma çalışmaları sırasında incelemede bulunan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yangında can kaybı ve yaralama olmadığını ifade etti. Alışveriş merkezinin yeniden inşa edileceğini kaydeden Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yangın bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Manav reyonunun bulunduğu bölgede büyük bir ihtimalle ya elektrik panosundan ya da klimadan kaynaklandığından şüpheleniliyor. Detaylı araştırma yapılacak. Yangın kısa sürede üst kattaki kozmetik ürünleri, oyuncak ve giyim eşyalarının hızla yayılıp, büyüyor. Yangına müdahale için Batman Belediyesi itfaiyesi, Özel İdare İtfaiyesi, TÜPRAŞ itfaiyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. An itibarıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı bu büyük yangında yaşanmadı. Ciddi bir hasar var. Tesis yeniden yapılacak. Biz kıymetli dostlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kısa sürede maddi hasar karşılanabilir, önemli olan can kaybının olmamasıdır. Mala gelsin cana gelmesin."
AVM yetkilisi Hasan Açan, yangının güvenlik görevlileri tarafından fark edildiği sırada müdahale şanslarının olmadığını belirterek, "Yangın sabaha karış oldu. Gece bekçilerimiz kokudan şüphelenerek bakıyorlar. Müdahale şansı kalmadan yangın çok hızlı bir şekilde tekstil katını sarıyor. Yangının söndürülmesi için Valimiz Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın çok ciddi uğraşları oldu. Sayın valimizin de dediği gibi mala gelsin, cana gelmesin. Elbirliği ile bunun altından kalkacağız" diye konuştu. Batman’da AVM’de korkutan yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Batman, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Haberler››3. Sayfa››Batman'da AVM'de korkutan yangın - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:11: Tokat Hava Limanı 2021'in başlarında hizmete başlayacak - Haberler 13:08: Son dakika 3. sayfa: Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler 13:06: Bolu'da tarihi eser kaçakçısı 7 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler 13:06: Üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen minik Eymen yaralandı - Haberler 13:00: Hakkari'de görülen 'Kırmızı yılan' korkuya neden oldu - Haberler 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 12:25: Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı