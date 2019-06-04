Batman'da bayramlaşma programı

Batman
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Fuaye Salonunda gerçekleştirilen programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti
Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Şahin, çocuklara da bayram harçlığı verdi.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Şahin, "Bir aylık orucun ardından bugün bayrama kavuştuk. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günlerdir. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece hiç kimse bayramlarımızın tadını kaçıramayacaktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah." dedi.
Milletvekili Özdemir de Ramazan Bayramı'nın sevgi, kardeşlik ve barışın yoğun olarak yaşandığı, paylaşma ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği günlerden olduğunu söyledi.
Böyle günlerde, insanların sevdikleriyle vakit geçirmesi, büyüklerini, kimsesiz ve muhtaçları ziyaret etmesi, ebediyete intikal eden yakınlarını yad etmesi, aradaki kırgınlıkların giderilmesi, kardeşlik duygularının pekiştirilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde sosyal barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'nın Türkiye
'ye, millete ve tüm İslam alemine huzur, barış, refah getirmesini diliyor, bu duygularla hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Gerek milletimizin huzur ve selameti için vatan topraklarında, barış ve istikrarı korumak için yurt dışında fedakarca görev yapan bütün asker ve polislerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum."
Kaynak: AA
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