Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kaynak: İHA

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Batman Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri olan 45 yaşındaki Zübeyir Gerekli vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gerekli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN