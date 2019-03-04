Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Zübeyir Gerekli (45), 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.Gerekli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.