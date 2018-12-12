Batman'da bin 17 ağacın kesilmesi önlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:33



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:33

Batman'da bin 17 ağacın kesilmesi önlendiBATMAN - Batman'da "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde son 6 ayda 84 bin 422 kilo atık dönüştürülürken, 17 ağacın kesilmesi önlendi. Proje sayesinde, 332 bin 635 kilowatt enerji tasarrufu, 11 bin 728 kilogram sera gazının atmosfere salınımı önlendi ve bin 675 metreküp su tasarrufu sağlandı. Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Batman'da projeye tamamen geçilmesi için 2022 yılının hedef olarak konulduğunu belirten Özkan, "Biz çalışmalara haziran ayından itibaren başladık. Bilgilendirme toplantılarını yaptık, ilçelerde ve il merkezlerindeki kuruluşları bilgilendirdik. Fizibilite raporlarını aldık ve çok hızlı bir şekilde resmi kurumlardan başlamak üzere projeyi uygulamaya koyduk. Kasım ayı itibari ile ilimizde 28 kurumumuz projeye geçti" dedi."Projeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"Haziran ayından itibaren düzenli veri almaya çalıştıklarını anlatan Özkan, "Kasım ayında ilimizde proje kapsamında 10 bin 521 kilogram kağıt, 3 bin 722 kilogram plastik, 932 kilogram metal ve bin 718 kilogramda cam atık toplanmıştır. Kasım ayında elde edilen atık miktarı toplamı 16 bin 891 kilogramdır. Projeyi tam uygulamaya koyduğumuz Haziran ayından itibaren elde ettiğimiz verilere göre 84 bin 422 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılmıştır. Bunun 59 bin 827 kilogramı kağıt ve karton, 14 bin 740 kilogramı plastik, 3 bin 833 kilogramı metal ve 5 bin 733 kilogramı da cam atıktır. Bunlar kendi kaynağından ayrıştırılarak herhangi bir ayrıştırma alanına gitmeden direk geri dönüşüme gönderilmiştir ve ekonomiye kazandırılmıştır. Bu atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla bin 17 ağacın kesilmesini önledik, 332 bin 635 kilowatt elektrik enerjisi tasarrufu yaptık, 11 bin 728 kilogram sera gazının daha az salınmasını sağladık ve bin 675 metreküp su tasarrufu sağladık. Bizim hedefimiz, resmi kurumlarla beraber ilimizdeki belediyemizle de bu işi ortaklaşa yaparak, tüm meskun mahallerde, alışveriş merkezlerinde, toplu yaşam alanlarında projeyi yaygınlaştırıp uygulatmaktır" diye konuştu.