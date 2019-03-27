Batman'da Bin 265 Sandıkta 354 Bin 124 Seçmen Oy Kullanacak

Batman
'da bin 265 sandıkta 354 bin 124 seçmen, yerel seçimlerde oy kullanacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Batmanlılar, merkez belediye başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) verilerine göre, Batman'da 354 bin 124 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Batman'daki seçmen sayısı 53 bin 406 arttı.
Batman'da kurulacak sandık sayısında da bir önceki seçime göre arttış oldu. 2014'teki yerel seçimlerde bin 153 sandık kurulurken, bu seçimlerde bin 265 sandık kurulacak.
En fazla seçmen kent merkezinde
Batman'da en fazla seçmen ve sandık kent merkezinde bulunuyor. 262 bin 680 kayıtlı seçmenin bulunduğu kent merkezinde 802 sandık kurulacak.
29 sandık ve 4 bin 538 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hasankeyf
ilçesinde bulunuyor.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Merkez
: 802 262 bin 680 Beşiri
: 91 17 bin 956 Gercüş
: 82 13 bin 458
Hasankeyf: 29 4 bin 538 Kozluk
: 155 35 bin 960 Sason
: 106 19 bin 532
Merkez, Batman, Güncel
Kaynak: AA