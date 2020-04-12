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Batman'da bir bina karantinaya alındı

Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındıValilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.

12.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:34
Batman'da bir bina karantinaya alındı
Batman merkezde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı
Valilikten yapılan açıklamada Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Bahçelievler mahallesi.1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.
Sağlık epleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler, Batman, Güncel
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