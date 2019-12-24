Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanlarının yanında yakınları tarafından ölü bulundu.
Sason ilçesine bağlı Kayabaşı mezrasında sabah saatlerinde hayvan otlatmaya giden Rıza Çetinbaş'tan haber
alamayan yakınları arama çalışması başlattı.
Mezra yakınlarında sürüye ulaşan yakınları, Çetinbaş'ı yerde yatar halde buldu.
Çetinbaş'ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarmaya bildirdi.
Mezraya gelen sağlık ekipleri Çetinbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çetinbaş'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.