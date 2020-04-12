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Batman'da bir mahalle ve 3 apartman karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 3 apartman karantinaya alındı.

12.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:14
Batman'da bir mahalle ve 3 apartman karantinaya alındı
Batman 'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 3 apartman karantinaya alındı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü Ağım Mahallesi ile ilçe merkezinde Emek, Orta ve Yeşilova Mahallelerindeki 3 binada koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantina uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Karantinanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Batman, Sason, Güncel
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