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Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan arama sonucunda plastik borular arasına gizlenmiş halde 1 ton esrar bulundu.

22.07.2019 09:22 Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

PLASTİK BORULAR ARASINA GİZLEMİŞLER

Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Narkotik, Batman, Güncel

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