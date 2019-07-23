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Batman'da bir tırda 1 ton esrar ele geçirilmesi

Batman'da, 1 ton esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

23.07.2019 10:15 Batman
Batman'da, 1 ton esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Batman'da alınan ihbar üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramada, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü A.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü A.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Batman'da dün bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kent girişinde durdurdukları 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirmişti.
Olayla ilgili sürücü A.Y, gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Batman, Güncel

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