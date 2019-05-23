Batman'da çalınan araç ve motosiklet bulundu

Batman'de emniyet güçleri, çalıntı otomobil ve motosikleti bulup sahiplerine teslim etti.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalınan bir araç Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde bulundu. Bulunan araç sahibine teslim edildi.
Durumundan şüphelenilerek durdurulan plakasız motosikletin yapılan sorgusunda ise çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet Cumhuriyet Savcısının talimatı ile sahibine teslim edilirken, F.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
F.G. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN
Emniyet Müdürlüğü
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Kaynak: İHA