23.06.2019 17:35
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Batman'da, 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü

Batman

BATMAN'da, Dicle Nehri kıyısında 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü.

BATMAN'da, Dicle Nehri kıyısında 'çift kuyruklu' kertenkele görüldü. Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini söyledi.
Dicle Nehri kenarında dolaşan Abdullah Ergin (58), nadir görülen, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi fark etti. Ergin, ilk kez gördüğü 'çift kuyruklu' kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ergin, "Bu yaşıma geldim, ilk defa bununla karşılaştım. Çift kuyruklu kertenkeleyi görünce şaşırdım. Çevredekiler de gördüklerine inanmadı" dedi.
Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini, sürüngenlerin eski kuyruk düşene kadar bir süre böyle kaldığını söyledi.


- Batman
Kaynak: DHA
Dicle , Batman , Güncel

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