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Batman'da cinayet anı kamerada! Akrabası tarafından vurulan adam öldü

Batman'da akrabası tarafından başından vurulan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean kameraya yansıdı.

07.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:57

Batman'da, Rıfat Bilici (40), akrabası M.B. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam yaşanan olayda, Rıfat Bilici'ye yürüdüğü sırada arkasından gelen akrabası M.B., tabancayla ateş etti. Başından vurulan Bilici, olay yerinde hayatını kaybederken kaçan M.B. kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

CİNAYET KAMERADA

M.B.'nin, Rıfat Bilici'ye ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Batman'da cinayet anı kamerada! Akrabası tarafından vurulan adam öldü

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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