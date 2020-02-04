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Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Batman'da, çocuklarda cinsel istismarın önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:52Batman'da cinsel istismara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi
'da, çocuklarda cinsel istismarın önlenmesi ve alınacak tedbirler konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan , istismarda en büyük etkenin, istismara maruz kalan çocukların karşılaştıkları bu olayları ailelerine yeterince anlatamamasından kaynaklandığını söyledi.
Pamukçu, "Cinsel istismarı olaylarının daha dramatik hale gelmesindeki en ciddi etken çocuklar bu olaylara karşılaştığında kendilerini nasıl savunacaklarını neye hayır diyeceklerini ve karşılaştıklarında hangi mekanizmalarla bunu şikayete dönüştürecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olamamalarıdır." diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu da çocuk ihmali ve istismarı konusunda farkındalığı artırmak, cinsel istismara zemin hazırlayan nedenler, istismarın etkileri, faillerin profilleri ve istismar durumunda yapılası gerekenler hakkında bilgi verdi.

Pamukçu, Batman, Güncel

Kaynak: AA

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