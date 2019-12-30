Haberler » Güncel » Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı - Haber

Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:55 Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

BATMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'na terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri, DEAŞ mensuplarına yönelik kent genelinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde operasyon başlattı. Operasyonda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 



Batman, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 1 - Haber
09:24   İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı 2 - Haber
09:24   Polisi alarma geçiren aile kavgası - Haber
09:23   MSB: 5 PKK'lı terörist teslim oldu - Haber
09:19   Japonya Savunma Bakanı Kono'dan Umman'a ziyaret - Haber
09:18   Emniyet, Polis Akademisi'ndeki intikam yemini görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı - Haber
07:48   İDO ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
00:25   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Haber
23:39   Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
30.12.2019 09:25:35