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Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

30.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:26 Batman'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında sözde il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu M.D.'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Operasyon yapılan adreslerde aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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