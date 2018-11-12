Batman'da "Doğuma Adım Adım Projesi"

Batman
'da İl Sağlık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, "Doğuma Adım Adım Projesi" gebe eğitimleri ile devam ediyor.
Batman merkezde Güneykent
, Hürriyet
ve Akyürek Aile Sağlığı merkezlerinin desteğiyle yürütülen projede 32 hafta üstü tüm gebelere doğuma hazırlık, normal doğum ve anne sütü ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.
İl Sağlık Müdürü Osman Sünger, projenin amacının doğumdan önce anne sütünün ve emzirmenin önemini anlatmak olduğunu söyledi.
Eğitim ile normal doğuma kadınların teşvik edilmeye çalışıldığını dile getiren Sünger, doğum sonrası da hem anneye hem de bebeğe koruyucu sağlık hizmetinin verilmeye çalışıldığını aktardı.
Sünger, ilde ayrıca tüm Toplum Sağlığı merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan gebe bilgilendirme sınıflarında eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:15