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Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da düğün salonu önünde kamyonetin çarpığı çiftten biri öldü diğeri yaralandı.

18.08.2019 22:16 Batman'da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Batman'da düğün salonu önünde kamyonetin çarpığı çiftten biri öldü diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batman-Beşiri kara yolundaki bir düğün salonuna giden Mahmut (54) ve Gülseren Tan (52) çiftine, N.Ö. yönetimindeki 46 PA 693 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Gülseren Tan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Mahmut Tan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü N.Ö, polise teslim oldu.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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