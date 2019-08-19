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Batman'da düğün yolundaki trafik kazası

Batman'da dün düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında ölen kadının eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

19.08.2019 16:06 Batman'da düğün yolundaki trafik kazası
Batman'da dün düğün salonunun önünde meydana gelen trafik kazasında ölen kadının eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Mahmut Tan (54), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Tan'ın cenazesi, eşinin mezarının yanına defnedildi.

N.Ö. yönetimindeki 46 PA 693 plakalı kamyonet, dün akşam düğün salonunun önünde Mahmut ve eşi Gülseren Tan'a (52) çarpmıştı. Gülseren Tan kaza yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi hastaneye kaldırılmıştı.
Sürücü gözaltına alınmıştı.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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