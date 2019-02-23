Batman'da Elektrik Trafosu Yakıldı

Kaynak: AA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) tarafından, şirketin sorumluluk bölgesinde bulunan Batman'da bir elektrik trafosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldığı bildirildi.Dicle EDAŞ Batman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafonun yakılmasından dolayı 300'den fazla abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi.Söz konusu mahallede yapılan yatırımla enerji hatlarının yer altına alındığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:"Çalışmalar kapsamında enerji gücünün arttırılması için 2722 sokakta bir beton köşk kurularak içerisine 1000 KVA gücünde trafo yerleştirildi. Merkez Pazaryeri Mahallesi sakinlerini rahatlatan trafo, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Gecenin geç saatlerinde beton köşkün bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanıcı madde dökerek burayı ateşe verdiler. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak mahalledeki 300 aboneyi besleyen trafo ve kabini kullanılamaz hale geldi."Dicle EDAŞ Batman İl Müdürlüğünün, savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şirket çalışanlarının trafoyu yenilemek için başlattığı çalışmanın tamamlanmasıyla mahalleye yeniden enerji verildiği bildirildi.Açıklamada, aynı mahallede daha önce de kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarının kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı anımsatıldı.