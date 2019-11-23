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Batman'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Batman'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist ile onlara yardım ve yataklık yapan 5 şahıs yakalandı.

23.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:55Batman'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist ile onlara yardım ve yataklık yapan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik ilimizde yapılan çalışmalar kapsamında, bölücü terör örgütünün ideolojisi altından eylem ve etkinliklere katılarak faaliyet yürüttükleri ve bu kapsamda terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına giderek eğitim aldıkları tespit edilen şahıslardan, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra ilimize keşif/eylem amaçlı geldiği tespit edilen Navdar İsmail kod adlı M.F.G. isimli örgüt mensubu ile Van ilinden ilimize gelerek örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten R.V. isimli şahıs ve bu örgüt mensubuna yardım yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanmış olup, adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından 7 şahıs tutuklanmıştır" denildi.
(İHA)

Batman, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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