Batman'da Fotomaraton Fotoğraf Yarışması Sergisi

Batman
'da Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sergisinin açılışı ve ödül töreni yapıldı.
Valilik desteğiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Batman'da yaşam kültür ve mekan olmak üzere 3 dalda gerçekleştirilen Fotomaraton Fotoğraf Yarışması sergisinin açılışı ve ödül töreni bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının kentin tanıtılmasına katkı sağlamak ve şehrin kültürel, tarih ve doğal zenginliklerini ön plana çıkarmak olduğunu söyledi.
Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Vali Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
ve vatandaşlar katıldı.
Batman
, Güncel
Kaynak: AA