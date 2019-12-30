Haberler » Güncel » Batman'da 'Fuat Sezgin'i Anlamak' konulu konferans - Haber

Batman'da "Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans

Batman'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans düzenlendi.

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:59 Batman'da
'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu konferans düzenlendi.
İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen konferansta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, 2019 yılının "Fuat Sezgin" yılı olarak ilan edildiğini ifade ederek, Fuat Sezgin'in sadece 2019 yılından ibaret olmadığını söyledi.

"Fuat Sezgin ve onun gibi büyük alimleri birer fener gibi görmek lazım. Yolumuzu aydınlatan birer rehber olarak görmek lazım. Kendimizi birer rol modeli olarak görmek lazım." diyen Şahin, Sezgin'in eserleri ile yaşadığını aktardı.
Açılış konuşmasının ardından emekli Vali Adnan Yılmaz, "Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlamak" konulu sunum yaptı, Sezgin'in hayatıyla ilgili bilgi verdi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fuat Sezgin, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28   Bahçelievler'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haber
17:28   Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Haber
17:28   Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi - Haber
17:28   HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3) - Haber
17:28   MARMARA ADASI'NA ELEKTRİK KESİNTİSİ (Zarar gören kabloların yerine kullanılacak... - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
16:45   Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Haber
16:33   İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Haber
30.12.2019 17:39:04